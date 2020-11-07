Михайла Жванецького поховають у Москві / УНІАН

Відомого сатирика Михайла Жванецького поховають у Москві.

Про це повідомив виданню "Подъем" директор артиста Олег Сташкевич. За його словами, організація похорону в Одесі не розглядається.

"Ні, не розглядається. Це, звичайно, вирішує сім'я. Але як можна поховати в Одесі? Зараз кордони закриті, про це й мови бути не може", - сказав він.

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Сташевич додав, що прощання з Жванецьким не буде через пандемію коронавірусу: "Не буде прощання. Звичайно, зараз не можна збиратися".

Точну дату і місце похорону повідомлять пізніше.

Смерть Михайла Жванецького

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Автор: Юрій Годован