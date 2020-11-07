Точна дата і місце похорону стануть відомі пізніше.

Відомого сатирика Михайла Жванецького поховають у Москві.

Про це повідомив виданню "Подъем" директор артиста Олег Сташкевич. За його словами, організація похорону в Одесі не розглядається.

"Ні, не розглядається. Це, звичайно, вирішує сім'я. Але як можна поховати в Одесі? Зараз кордони закриті, про це й мови бути не може", - сказав він.

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Сташевич додав, що прощання з Жванецьким не буде через пандемію коронавірусу: "Не буде прощання. Звичайно, зараз не можна збиратися".

Точну дату і місце похорону повідомлять пізніше.

Смерть Михайла Жванецького

6 листопада стало відомо про смерть 86-річного сатирика Михайла Жванецького. Сатирик написав більше десяти книг. Він - почесний громадянин Одеси, народний артист України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про смерть сатирика і висловив співчуття всім, хто його любив і знав. Пост президента викликав обурення в мережі. Зеленському нагадали, що Жванецький був російським артистом і навіть отримав нагороду від Путіна.

Відомо, що раніше Жванецький оголошував про припинення публічних виступів. Ще влітку він говорив про те, що давно не виходить з дому через погане самопочуття. У зв'язку з цим він більше не може регулярно виступати на телебаченні.

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Автор: Юрій Годован