Сатирик Михайло Жванецький після смерті залишив нерухомості на півмільярда рублів.
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Про це повідомляє Super.ru у своєму Telegram-каналі.
У нього були розкішний будинок в сосновій гущавині і квартира з видом на центр Москви. Він володів будинком площею 540 квадратів. А коштує така нерухомість 150 мільйонів рублів (1,9 млн долл).
У 2009 році він купив 6-кімнатну квартиру площею 252 кв.м. в елітному ЖК «Будинок письменників» на Старопіменовському провулку. Один квадратний метр коштував близько одного мільйона рублів. В цілому ця квартира коштувала близько 300 мільйонів (3,8 млн долл).
Ще Жванецький володів заміським будинком з невеликою ділянкою в 10 соток. Він оцінюється в 30 мільйонів рублів (майже 390 тис. долл).
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