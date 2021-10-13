Колишня учасниця пісенного конкурсу "Євробачення" понад десять років тому переїхала до Каліфорнії.

Українська співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай, — УНІАН) висловила свою позицію щодо того "чий Крим?". Також вона зізналася, що відмовилася від концертів у Росії.

35-річна артистка кілька років живе в Лос-Анджелесі. Вона не приховує, що мріє підкорити американського глядача. Однак важка хвороба внесла корективи в її співочу кар'єру.

Читайте також"Влізла в бійку": MamaRika захистила свою подругу від ґвалтівникаНещодавно Міка Ньютон на своїй особистій сторінці в Instagram відповідала шанувальникам. Один з них поставив провокаційне запитання: "до Росії повернутися не хочеш?",- запитав фанат.

За словами артистки, тема політики їй не близька. Попри це, Міка Ньютон висловила свою думку.

"Я вважаю, що Крим - це Україна. Я поважаю всіх своїх шанувальників, але це для мене дуже принципово. І я відмовляюся від усіх концертів в РФ (включаючи корпоративи) вже багато років", - заявила Ньютон.

Міка Ньютон: творчість і відносини

Міка Ньютон отримала величезну популярність в Україні й в усьому СНД після виходу таких треків, як: "В плену", "Лунопарк", "Белые лошади". Ці композиції стали саундтреками до серіалів "Кадетство" і "Кремлівські курсанти".

У 2011 році вона представляла Україну на престижному конкурсі Євробачення, Міка Ньютон посіла 4-е місце.

У 2020 році розповіла, що зуміла перебороти онкологію.

Міка Ньютон щаслива в особистому житті, у 2018 році вийшла заміж за власника американського модельного агентства "Saint Agency" Кріса Сааведру. Пара мріє про дітей.

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Автор: Каролина Гайдук