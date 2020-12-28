Мікеле Морроне стежить за своєю фігурою.

Популярний актор Мікеле Морроне опублікував в Instagram нову фотографію.

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На знімку він постав в оголеному вигляді. При цьому фото було зроблено по пояс. Таким чином Морроне засвітив свій сталевий прес. Варто відзначити, що актор стежить за харчуванням і займається спортом.

Крім того, на його тілі є безліч татуювань, які зовсім його не псують. Найчастіше зірка еротичного фільму "365 днів" набиває собі якісь цитати.

Хто такий Мікеле Морроне:

Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Ломбардії. Актором вирішив стати ще в підлітковому віці

Акторський дебют Мікеле Морроне відбувся в 2010 році на сцені театру Teatro Fraschini в Павії

Після прем'єри "365 днів" в польському Tinder з'явився аккаунт Мікеле Морроне, але це підробка

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Автор: Діана Могилєвич