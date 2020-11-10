Микита розважається з дівчиною / instagram.com/efremovefremov
Син скандального актора Михайла Єфремова, який зараз відбуває покарання за смертельну ДТП, Микита Єфремов, показав нові фотографії в своєму Instagram.
На знімках він позує в одних трусах зі своєю дівчиною. На одному з фото закохані стоять на балконі і прикриваються ковдрою. А на другому - дівчина застрибнула Микиті на руки. Варто відзначити, що син актора не соромиться виходити на балкон в одних трусах.
"Краси вам в стрічку", - написав актор.
Микита показав романтичне фото / instagram.com/efremovefremov
Інші новини УНІАН:
- Син Єфремова піддавався сексуальному домаганню (відео)
- Вирок Михайлу Єфремову за смертельну ДТП: реакція фанатів, родичів і самого актора
- Скандальному акторові Єфремову пом'якшили покарання за смертельну ДТП
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram