Микита Єфремов показав фото з дівчиною.

Син скандального актора Михайла Єфремова, який зараз відбуває покарання за смертельну ДТП, Микита Єфремов, показав нові фотографії в своєму Instagram.

На знімках він позує в одних трусах зі своєю дівчиною. На одному з фото закохані стоять на балконі і прикриваються ковдрою. А на другому - дівчина застрибнула Микиті на руки. Варто відзначити, що син актора не соромиться виходити на балкон в одних трусах.

"Краси вам в стрічку", - написав актор.

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Автор: Діана Могилєвич