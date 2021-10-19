Американські актори були помічені на знімальному майданчику.

Популярні голлівудські актори Ештон Кутчер і Міла Куніс, які у 2015 році зіграли весілля, знімуться в українській комедії "Любов і блогери".

Зіркова пара була помічена біля фургона, їх супроводжувала охорона. Відео з зірками опублікував Люкс ФМ на своєму YouTube-каналі.

Відомо, що зараз проходять зйомки фільму "Любов і блогери", продюсерами якого стали телеведучий Володимир Остапчук і блогер Євген Таллер.

Українці зможуть оцінити картину навесні 2022 року. До фільму приєдналися такі культові актори, як: Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Катерина Кістень. Більш того, у фільмі з'являться улюблені блогери.

Володимир Остапчук вирішив висловитися з приводу цієї ситуації.

"Сьогодні зранку просто розривається телефон і дірект з проханням прокоментувати новину про те, що у фільмі "Любов і блогери" знімаються Ештон Кутчер і Міла Куніс. Ми з Євгеном Таллером поки жодних коментарів дати не можемо. Дякую", - зазначив він.

Однак багато підписників не вірять, що на відео американські актори: "Видно ж, що це не він, максимум дублер", "Це не він", "Цей чувак схожий на якусь пошарпану життям версію Кутчера, якби він жив у селі десь в Україні все життя".

Зазначимо, Міла Куніс - американська актриса з українським корінням. Зараз їй 38 років. Вона народилася в Чернівцях, але у восьмирічному віці з родиною емігрувала до Америки. Відома завдяки ролям у таких фільмах: "Чорний лебідь", "Секс по дружбі", "Дуже погані матусі" та інші.

Ештон Кутчер - американський актор, ведучий, продюсер та інвестор. Він народився в місті Сідар-Рапідс в штаті Айова, 7-го лютого йому виповнилося 43 роки. Відомий завдяки провідним ролям у фільмах "Більше, ніж кохання", "Одного разу у Вегасі", "Кілери" та інші.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що актори Міла Куніс і Ештон Кутчер потролили хейтерів відео у ванній.

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Автор: Каролина Гайдук