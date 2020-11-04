Евер Габо - найстаршій доньці популярної акторки виповнилося 13 років.

Зіркова голлівудська актриса Мілла Йовович опублікувала в Instagram свіжі фото зі святкування 13-річчя доньки Евер Габо.

Читайте такожДіти Мілли Йовович заспівали популярну пісеньку "Антошка" і стали зірками мережі (відео)На фото зображена донька акторки. "З днем народження @evergaboanderson!! Яка радість бути твоїми батьками! Це були найвеселіші та найцікавіші 13 років у моєму житті! Ти завжди змушуєш всіх навколо посміхатися і чудово проводити час. Ти така чарівна, ти справді є замаскованим єдинорогом, і ми тебе так обожнюємо!!", - підписала знімки зіркова мама.

Прихильники засипали доньку акторки привітаннями і зазначили їхню схожість.

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Автор: Ірина Погоріла