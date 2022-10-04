Так український шоумен і волонтер відреагував на скандальні заяви Маска.

Світова спільнота активно реагує на заяву Ілона Маска про мирні переговори між Україною і Росією. Повз не пройшов і шоумен Сергій Притула, який під час війни активно займається волонтерством. У себе в блозі Притула написав:

"Ілон, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі і електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські".

Жартома Сергій запропонував підтримати збір на підручник з історії для Ілона Маска. Як уточнив шоумен, кошти, що залишилися, будуть спрямовані на придбання необхідного обладнання та речей для Збройних сил України.

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"Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска - підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Всі гроші, що залишилися, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України", - написав Сергій.

Як додав Притула, за 30 хвилин вдалося зібрати 1 мільйон гривень.

Скандал з Ілоном Маском: деталі

Глава "Tesla" опублікував у своєму Twitter-акаунті опитування з приводу того, якими шляхами можна досягти миру між Україною і Росією. Так, Маск написав: "Мир між Україною і Росією: повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено".

Потім він опублікував ще один пост де створив опитування і підписав: "Давайте спробуємо так: воля людей, що живуть в Донбасі і Криму, повинна вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України".

У ще одному пості Маск висловився, що Україна не зможе перемогти Росію в разі оголошення повної мобілізації, оскільки в РФ кількісна перевага в три рази.

На це відреагував президент України Володимир Зеленський. У себе в профілі він виклав опитування про те, який Ілон Макс подобається більше: той, який підтримує Україну або той, який підтримує Росію? У відповідь на твіт політика Макс виправдався.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - прокоментував засновник компанії SpaceX.

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