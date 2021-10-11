Українська модель Карина Жосан вийшла заміж за свого коханого. Відповідні кадри вона опублікувала в своєму Instagram.
На церемонії одруження Карина з'явилася в білій сукні довжини міді з корсетом, який оголював зону декольте. Доповнила вона весільний образ човниками на високих підборах і яскравими прикрасами. Її наречений одягнув чорний костюм і білу сорочку.
На знімках пара виглядає дуже щасливою. У підписі до фото Жосан зазначила, що взяла прізвище чоловіка - Ошер. При цьому дівчина не розкрила ні імені чоловіка, ні чим він займається.
"Містер і місіс Ошер", - написала Карина.
Читайте такожАlyona аlyona зізналася, що покидає соцмережі: "це критично"Хто така Карина Жосан
Карина Жосан - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018". З 16 років вона працює професійною моделлю в Азії та Європі. Працювала моделлю за кордоном (Китай).
Також вона є популярним блогером. В Instagram на неї підписані 1,2 млн людей. Карина знає китайську мову, якою може вільно розмовляти.
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