Карина Жосан повідомила радісну новину.

Українська модель Карина Жосан вийшла заміж за свого коханого. Відповідні кадри вона опублікувала в своєму Instagram.

На церемонії одруження Карина з'явилася в білій сукні довжини міді з корсетом, який оголював зону декольте. Доповнила вона весільний образ човниками на високих підборах і яскравими прикрасами. Її наречений одягнув чорний костюм і білу сорочку.

На знімках пара виглядає дуже щасливою. У підписі до фото Жосан зазначила, що взяла прізвище чоловіка - Ошер. При цьому дівчина не розкрила ні імені чоловіка, ні чим він займається.

"Містер і місіс Ошер", - написала Карина.

Карина Жосан - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018". З 16 років вона працює професійною моделлю в Азії та Європі. Працювала моделлю за кордоном (Китай).

Також вона є популярним блогером. В Instagram на неї підписані 1,2 млн людей. Карина знає китайську мову, якою може вільно розмовляти.

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Автор: Діана Могилєвич