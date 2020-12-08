У конкурсі перемогла Єлизавета Ястремська.

У конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт-2020" перемогла минулорічна віце-міс Єлизавета Ястремська.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

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У зв'язку з пандемією коронавірусу не проводилася масштабна подія, щоб не наражати на небезпеку людей.

"Ми прийняли єдине вірне рішення цього року - відмовитися від проведення конкурсу в масштабному форматі, звичному для "Міс Україна Всесвіт". Титул "Міс Україна Всесвіт"-2020, рішенням голови конкурсу Ганни Філімонової та оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", який підтримав її одноголосно, буде передано "першій Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019, киянці Єлизаветі Ястремській, яка і представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" -2020", - сказано в публікації.

Організатори вирішили віддати перемогу Єлизаветі, бо вона активно займається не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і духовним розвитком.

"Сказати, що я неймовірно щаслива - нічого не сказати! Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства, робила кілька спроб домогтися цієї мрії. У 2016 році я пройшла у фінал конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. Минулого року я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул "Перша віце-міс Україна Всесвіт"-2019. А в цьому році доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя", - зізналася Єлизавета.

Що відомо про Єлизавету Ястремську:

Дівчина народилася в багатодітній родині

Володіє кількома іноземними мовами

Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом та маркетинг"

Працювала моделлю і знялася для кількох відомих журналів

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Автор: Діана Могилєвич