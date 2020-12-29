Вони хочуть влаштувати веселу вечірку для рідних і близьких.

Українська актриса Ксенія Мішина і її обранець, шоумен Олександр Еллерт розповіли, що хочуть не традиційне українське весілля, а скоріше класну і веселу вечірку для рідних і близьких.

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Про це повідомляють Факти.

Після свята молоді хочуть полетіти на відпочинок за кордон. При цьому це поки тільки плани, бо закохані ще не збираються одружуватися. Вони розповіли, що шанувальники обов'язково дізнаються про їхнє весілля, коли вони виберуть дату.

"Щодо весілля у нас однакові бажання. Ми хочемо класну вечірку влаштувати для найближчого оточення. А після - кудись полетіти", - поділилася Мішина.

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Автор: УНІАН