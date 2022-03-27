За словами Івана, в місто увійшла російська армія.

Український артист Іван Дорн відреагував на бомбардування російськими окупантами свого рідного міста Славутич, яке знаходиться недалеко від Чорнобильської АЕС.

Дорн зазначив, що 26 березня до Славутича увійшли російські військові. Місцеві жителі не готові миритися з окупантами, тому активно виходять на мітинг.

"Сьогодні у Славутичі люди вийшли на мітинг за Україну, проти російських військових. Російська армія і техніка вже в місті. Вчора його вже обстрілювали снайпери", - написав Дорн.

Артист додав, що нападаючи на жителів Славутича, окупанти нападають на весь світ.

"Нападаючи на Славутич, ви нападаєте на людей з різних країн, яких переселили в Україну для усунення наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС. Це найкращі уми України, Росії, Білорусії, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Азербайджану. Ви нападаєте на світ", - додав Іван.

Нагадаємо, раніше в Росії заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні. Серед них виявився і Іван Дорн.

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