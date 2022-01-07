Пологи проходили вдома, хлопчики народилися здоровими й щасливими.

Американська модель plus size Ешлі Грем сьогодні вранці народила хлопчиків-двійнят.

Про це вона повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, пологи проходили вдома, хлопчики народилися здоровими й щасливими.

"Я візьму трохи часу на відновлення і щоб провести час з чоловіком та трьома хлопчиками. Але я, чесно, вже не дочекаюся, щоб розповісти більше", - зазначила Грем.

Як повідомляв УНІАН, про свою другу вагітність Ешлі Грем оголосила в середині літа, опублікувавши своє оголене фото в полі.

Ешлі Грем і Джастін Ервін

Ешлі Грем і Джастін Ервін познайомилися в 2009 році в церкві. Пара одружилася 14 серпня 2010 року. 18 січня 2020 року модель народила сина - Айзека Менеліка Джованні Ервіна.

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Хто така Ешлі Грем

Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска.

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine.

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року.

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