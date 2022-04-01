Зараз Лев Улесов захищає Україну від російських окупантів.

24 лютого, в день, коли в Україні, почалася повномасштабна війна, пріоритети багатьох людей змінилися. Наші герої вирушили на передову захищати країну, і зовсім неважливо, ким вони були в довоєнному житті - танцюристами, артистами, акторами, співаками або моделями.

Одним із захисників України став Лев Улесов. Раніше він був зіркою модних показів всесвітньо відомих брендів. Наприклад, Givenchy, Hugo Boss, Prada і Lacoste.

Але з приходом війни в нашу країну він змінив модний одяг на військову форму і взяв в руки автомат.

Зараз 21-річний хлопець з Броварів знаходиться на передовій в якості військового медика. До слова, його рідне місто окупанти практично знищили. Неодноразово вони наносили авіаудари по Броварах.

"Мій план полягає в тому, щоб рятувати людей з гарячих точок, надавати першу допомогу на землі і вивозити тіла за межі передової", - розповів Лев в інтерв'ю The Daily Star.

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