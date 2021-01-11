Дружина Віктора Павліка стане матусею вперше.

Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка Катерина вагітна.Читайте такожВіктор Павлік довів до сліз мережу відео з покійним сином

На своїй сторінці в Instagram вона запостила фото, на яких постала з чималим животиком. На світлинах майбутня мама позує у вільних сукнях поруч з чоловіком.

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", - підписала фотографії дружина Павліка.

Для 26-річної Катерини це перша дитина, Віктор мав два сини й доньку: Павла (1999-2020), Олександра й Христину.

Нова дружина Павліка: що відомо

Український співак Віктор Павлік одружився з Катериною Реп'яховою, з якою зустрічався понад 4 роки, 29 травня 2020.

У червні 2019 року низку ЗМІ облетіла новина, що 53-річний український співак Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки.

Дівчина багато років була фанаткою Павліка й уявити не могла, що у них будуть любовні стосунки. Катерина — концертний директор Віктора.

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Автор: Ольга Робейко