19-річна Ганна Борисюк зізналася, що в школі у неї не було друзів.

19-річна дочка актриси Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка Ганна зізналася, що в дитинстві однокласники цькували її через славу батьків. Дівчинка отримувала освіту в звичайній школі, де через булінг у неї взагалі не було друзів.

"Батьки все за тебе зроблять, у них там така яскрава кар'єра, а ти тут серед нас... Ми такі "звичайні смертні". А чому ти не в якійсь приватній школі? А чому за тебе не заплатять?", - цитує слова однокласників Ганна Борисюк в інтерв'ю ЖВЛ і зізнається, що через це досі плаче.

"Це дуже складно, але багато хто через це проходить", - додала дочка Сумської.

Однак попри те, що весь час батьки дівчинки були зайняті роботою і гастролями, вона не страждала від нестачі уваги і любові. Саме мама, тато і старша сестра Антоніна Паперна стали для Ганни найкращими друзями.

"Я постійно відчуваю любов до себе. Мама передавала поїздом грудне молоко, тато домовлявся, будував якісь бізнес-плани, тримаючи мене на руках. І його це ніколи не втомлювало, я дуже вдячна йому за це", - зізналася дівчина.

Нагадаємо, що донька Ольги Сумської, що мовчить про війну, похвалилася фото з оголеними грудьми.

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