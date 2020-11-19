Зіркова італійська актриса поділилася новим знімком зі стильної фотосесії для модного журналу.

Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram черговий знімок з нового фотосету.

Читайте такожЗ глибоким декольте і в смарагдах: Моніка Беллуччі постала в елегантному аутфітіЗіркова актриса виклала в соцмережу новий кадр, поставивши під ним просто сердечко замість підпису. Знімок зроблений для листопадового номера італійського глянцевого журналу.

На фото Беллуччі позує в довгій і пишній блакитній сукні від Dolce&Gabbana. Її волосся красиво укладені в зачіску. А на голові у неї капелюшок з вуаллю. Образ, створений DGAltaModa, складається з тюлевої сукні з корсетом, шлейфом і квітковими аплікаціями з органзи і оксамиту.

Сам знімок зроблений в Романеллі - художній галереї Флоренції.

Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла