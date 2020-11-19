Знаменита актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram черговий знімок з нового фотосету.
Читайте такожЗ глибоким декольте і в смарагдах: Моніка Беллуччі постала в елегантному аутфітіЗіркова актриса виклала в соцмережу новий кадр, поставивши під ним просто сердечко замість підпису. Знімок зроблений для листопадового номера італійського глянцевого журналу.
На фото Беллуччі позує в довгій і пишній блакитній сукні від Dolce&Gabbana. Її волосся красиво укладені в зачіску. А на голові у неї капелюшок з вуаллю. Образ, створений DGAltaModa, складається з тюлевої сукні з корсетом, шлейфом і квітковими аплікаціями з органзи і оксамиту.
Сам знімок зроблений в Романеллі - художній галереї Флоренції.
Шанувальники актриси прийшли в захват від знімка.
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