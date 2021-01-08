Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram нові знімки свого розкішного образу.
Читайте такожМоніка Белуччі в наряді від легендарного дизайнера підкорила шанувальниківАктриса поділилася кадром з фотосесії. На одному зі знімків Беллуччі постала в розкішній рожевій сукні з глибоким декольте від moschino. Волосся актриси укладено в об'ємну зачіску.
В якості прикрас актриса одягла кольє і сережки від cartier.
На обличчі у Моніки насичений професійний макіяж з акцентом на очі.
Крім того, зіркова актриса виклала знімок для обкладинки журналу Sorbet. На ньому вона також одягнена в сукню срібного кольору з глибоким декольте і з прикрасами від cartier. Актриса зображена в оточенні молодих чоловіків.
На своїй сторінці в Instagram журнал також виклав фото з Монікою Белуччі.
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