Легендарна італійська актриса поділилася новим знімком зі стильної фотосесії.

Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу.

Читайте такожМоніка Беллуччі в компанії молодого манекенника знялася у фотосесії для модного глянцюАктриса поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала в розкішній сукні сріблястого кольору з глибоким декольте, яке підкреслило груди актриси. Волосся Беллуччі укладено в об'ємну зачіску.

В якості прикрас вона одягла кольє і сережки від cartier.

На обличчі у зіркової актриси насичений професійний макіяж з акцентом на очі.

На самому знімку Беллуччі оточена чоловіками в костюмах. Вони тримають її на руках.

Автором знімка, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла