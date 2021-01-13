Італійська актриса Моніка Беллуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу.
Читайте такожМоніка Беллуччі в компанії молодого манекенника знялася у фотосесії для модного глянцюАктриса поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На фото Беллуччі постала в розкішній сукні сріблястого кольору з глибоким декольте, яке підкреслило груди актриси. Волосся Беллуччі укладено в об'ємну зачіску.
В якості прикрас вона одягла кольє і сережки від cartier.
На обличчі у зіркової актриси насичений професійний макіяж з акцентом на очі.
На самому знімку Беллуччі оточена чоловіками в костюмах. Вони тримають її на руках.
Автором знімка, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.
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