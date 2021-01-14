Легендарна італійська актриса поділилася черговим знімком зі стильної фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram новий знімок свого розкішного образу.

Читайте такожМоніка Беллуччі у сукні від відомого дизайнера постала у ніжному образіВона поділилася кадром з фотосесії для журналу Sorbet. На чорно-білому фото Беллуччі постала в розкішній сукні з глибоким декольте і величезним бантом. На руках у актриси довгі шкіряні рукавички поверх яких надіті браслети від cartier, а в роті вона тримає кольє також від цієї знаменитої ювелірної марки. Волосся Беллуччі укладене в об'ємну зачіску з легкими локонами.

На обличчі у зіркової актриси насичений професійний макіяж з акцентом на очі.

Автором знімку, зробленого в латнському кабаре Paradis, стала німецький фешн-фотограф Еллен фон Унверт. Вона отримала популярність, коли зняла Клаудіу Шиффер для реклами джинсів Guess?. Більшість робіт Еллен присвячено еротичній жіночності.

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Автор: Ірина Погоріла