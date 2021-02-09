Зіркова італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком з чергової фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для однієї з найвідоміших ювелірних марок.

Читайте такожМоніка Беллуччі показала знак, на якому постала в строгому образіЗокрема, вона поділилася кадром з фотосесії для французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів cartier. На чорно-білому фото Беллуччі постала в чуттєвому образі, схрестивши перед собою руки і закривши очі.

На голові у актриси тонка шапочка. Вона нанесла легкий макіяж. На руці у Беллуччі красується браслет від відомої марки.

"Всім прекрасного тижня", - підписала знімок Беллуччі.

Автором знімка став французький рекламний, фешн і beauty фотограф Тіемо Сандер. Він відомий тим, що знімає яскраві і жіночні фотографії. Серед його клієнтів Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ірина Погоріла