Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для однієї з найвідоміших ювелірних марок.
Читайте такожМоніка Беллуччі показала знак, на якому постала в строгому образіЗокрема, вона поділилася кадром з фотосесії для французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів cartier. На чорно-білому фото Беллуччі постала в чуттєвому образі, схрестивши перед собою руки і закривши очі.
На голові у актриси тонка шапочка. Вона нанесла легкий макіяж. На руці у Беллуччі красується браслет від відомої марки.
"Всім прекрасного тижня", - підписала знімок Беллуччі.
Автором знімка став французький рекламний, фешн і beauty фотограф Тіемо Сандер. Він відомий тим, що знімає яскраві і жіночні фотографії. Серед його клієнтів Marie Claire France, Elle Span, Soon International.
Новини по темі
- Зіркова Моніка Беллуччі в сукні від знаменитого бренду постала в незвичайному образі
- В оточенні чоловіків: Моніка Беллуччі поділилася знімком з фотосесії для глянцю
- Елегантність і стиль: Моніка Беллуччі постала в яскравому образі
- Дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі знялася для обкладинки глянцю
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram