За словами Ступки, дивно, що Антоніна Паперна ніяк не коментує війну в Україні.

Український актор Дмитро Ступка на YouTube-каналі блогера Ростислава Калацінського "проїхався" по Антоніні Паперній, яка живе в Росії і ніяк не коментує війну в рідній Україні.

За його словами, династія Сумських має вагоме значення в Україні і для нього дивно, що дочка Ольги Сумської мовчить з приводу війни в нашій країні. Хоча сама Ольга активно підтримує ЗСУ.

"Якщо чесно, звичайно я здивований. Її мама, і, до речі, моя кіномама, ми багато знімалися з Ольгою, дуже її поважаємо і любимо, вона друг нашої сім'ї. З Антоніною Паперною я також знайомий. Трохи дивно, тому що мама висловлює свою позицію і підтримувала мого однокласника, який, на жаль, загинув – Пашу Лі. Вона активно підтримує ЗСУ і українців, а дочка ніяк не висловилася, це дійсно шкода і дивно", – сказав Ступка.

Він додав, що зараз мовчання - це найстрашніше, що може бути.

"Адже династія Сумських не менш шанована в Україні, ніж наша династія - Ступки. Тому, звичайно, хотілося б почути від неї хоч якусь думку. Мовчання - це найстрашніше зараз, що може бути", – додав актор.

Також Дмитро звернувся до чоловіка Антоніни, російського актора Володимира Яглича з проханням поспілкуватися зі своєю тещею. Адже вона як ніхто інший може розповісти йому правду про війну в Україні.

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