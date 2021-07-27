Скандальній ведучій все частіше приписують алкоголізм, всьому виною її дивна поведінка.

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова серйозно стурбувала мережу своєю надмірно розслабленим поведінкою. Співачка закочувала очі, махала руками, а потім і зовсім сіла на підлогу. Фанати заговорили про надмірну любов співачки до алкоголю. Ситуацію прояснила її подруга Вікторія Боня.

Своєю думкою про "пияцтво" Бузової її близька знайома поділилася в інтерв'ю виданню "Телепрограма".

Так, Боня розповіла, що скандальна співачка дійсно "може випити", проте вона це робить не завжди. Бузова дозволяє собі пригубити спиртного, але не перед своїми виступами, а після них.

На питання про ситуацію, коли російська артистка відвідала концерт однієї з музичних груп і влаштувала там дивні танці, Боня дала неоднозначну відповідь:

Читайте такожНаречена-Юля "Зайка": Богдан Юсипчук розекретив весілля з фіналісткою" Холостяка " (фото)"Ну і що. Людина хіба не може випити і розслабитися. Раптом настав "сухий закон", і всі такі правильні стали".

Своїми словами Боня не тільки не виправдала Бузову за її" пияцтво", а й погіршила ситуацію. Якщо співачка п'є після своїх концертів, то їй явно ніхто не завадить вживати алкоголь у вільний час, якого у неї зараз чимало.

Фанати вже давно переживають за Бузову. Багато хто навіть висуває версії про те, що співачка може страждати від алкоголізму. Сама ж співачка болісно реагує на жарти про своє "пияцтво" і постійно намагається все спростувати.

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Автор: Іван Бойко