За словами актриси, її коханий підтримує нашу країну.

Українська актриса Катерина Кузнєцова розповіла, що її російський чоловік має намір отримати українське громадянство. За її словами, він підтримує Україну і йому соромно бути росіянином.

Цікаво, що Максим Аплін з перших днів повномасштабного російського вторгнення розповідає у своїх соцмережах про звірства окупантів.

"Він подбає про це (отримання громадянства України, - УНІАН). Він буде, я думаю, міняти, не думаю, а він планує це зробити. Якраз у нього зараз йдуть документи по резиденції іспанській. І я думаю, що врешті-решт... Тому що, звичайно, йому соромно, він переживає і всім серцем підтримує Україну", - зізналася актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Варто відзначити, що Катерина Кузнєцова довгий час жила в Росії, там у неї є нерухомість. Також вона знімалася в російських серіалах, одним з найпопулярніших став "Хто ти?" з Антоном Батирьовим у головній ролі.

Однак після 24 лютого 2022 року вона разом з чоловіком виїхала з країни-агресора. Спочатку вони поїхали на Шрі-Ланку, а потім до Іспанії. В Україні Кузнєцова зараз буває рідко, але при цьому вона повністю підтримує свою рідну країну.

Нагадаємо, раніше Кузнєцова показала бойфренда-росіянина у футболці з гербом.

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