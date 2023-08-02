Він досі про залишається один.

Український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, заговорив про кохання. Зазвичай він не любить обговорювати своє особисте життя, але в інтерв'ю для YouTube-каналу "І грянув Грем" зробив виняток.

За словами артиста, він пам'ятає, що таке метелики в животі. І додає, що люди в період закоханості завжди змінюються, стають кращими.

Однак у нього так і не вийшло створити міцну сім'ю. Якщо раніше він переживав з цього приводу, то зараз вже змирився.

"Метелики в животі? Але ми стаємо кращими на якийсь момент, поки не розлучимося. Але в цей момент, мені здається, – у мене це як елемент того, що маю момент створювати. Люди, які перебувають в цій професії, – вони закохуються, щоб були емоції", - сказав Данилко.

Зазначимо, Данилку приписували роман з його сценічною "мамою" Інною Білоконь. Однак жінка вже багато років заміжня і у неї є діти.

Більше про особисте життя Данилка і чуток навколо нього нічого невідомо. Артист не ділиться ніякими подробицями.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка розлютила росіян на фестивалі Лайми Вайкуле. Жителі країни-агресора почали "плюватися жовчю" в неї.

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