На фронті загинув відомий український музикант

Серце артиста перестало битись під Часовим Яром.

Відомий український музикант Микола Ленок, який до повномасштабного російського вторгнення працював у "Дикому театрі", а після пішов на фронт, загинув у боях за нашу країну.

Трагічну звістку повідомили у Facebook "Дикого театру".

"З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок. Світла людина, гідний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам'ять!" – йдеться у дописі театру.

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Як стало відомо, без чоловіка залишилася дружина Олеся, а без батька – двоє неповнолітніх дітей. Тож, у театрі попросили всіх небайдужих у разі можливості допомогти родині у момент горя.

Чим відомий Микола Ленок

Микола Ленок брав участь у виставі "Червоне, чорне і знову червоне" як гармоніст у складі "Троїстих музик". Це анархічний вестерн, режисером якого був Максим Голенко. Вперше виставу показали у 2020 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на фронті загинув співак Ігор Воронка. Наразі його похорон не можливий, бо тіло героя ще не привезли у його рідне місто.

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