8-річний син Людмили Барбір знайшов подругу і проводить з нею весь час на карантині.

Взимку цього року популярна телеведуча Людмила Барбір стала власницею киці Мусі. З далеких гір кішка переїхала у столицю.

Школа дистанційно, гуртки і секції закриті… Та восьмирічному сину телеведучої Сніданок з 1+1 Людмили Барбір, Тарасику, вдома не сумно. В перервах між онлайн уроками та після усіх домашніх завдань він ні на хвилинку не покидає свого чотирилапого улюбленця кицю Мусю — годує її, грається і виховує, щоб була хороша і чепурненька!

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За словами Людмили Барбір, до появи Мусі вона ніколи не бачила Тараса таким чуйним. З першого дня знайомства він знайшов з нею спільну мову. Ведуча зізнається, син вже давно просив батьків завести домашню тваринку — кошеня. Але вони з чоловіком не були готові до такого відповідального рішення, тож відтягували цей момент до останнього. Та цьогоріч на Різдво у родини сталося справжнє Різдвяне диво. Під час Новорічних вихідних в Карпатах, де ведуча зустрічала зимові свята у сімейному колі, у самісінький Святвечір до двору прийшло маленьке кошеня, яке шукало прихисток і трішки їжі.

“Коли ми вперше побачили котика, вона була замучена, мокра і дуже голодна. Відразу забрали її до будинку, щоб нагодувати і відігріти. З першого дня мій син Тарасик знайшов спільну мову з нею — вони щодня гралися на подвір’ї, були одне до одного дуже ніжними”, — поділилась спогадами Людмила Барбір.

Неочікуваний Різдвяний подарунок долі — киця Муся — підкорила не тільки серце сина Тараса, а й саму Людмилу. В останній день перед від’їздом до Києва, Барбір вирішила все ж забрати котика з собою.

Повернувшись до Києва, насамперед Барбір відвезла одномісячну Мусю до ветеринара — провели повний огляд і зробили планові щеплення. Для Мусі відразу підібрали спеціальний раціон харчування для її віку — сухий корм з різними корисними мікроелементами і смаколики зі шматочками рибки і м’яса. Наразі Мусічці п’ять місяців, вона росте великою і щасливою. Вдома у Людмили вона відчуває себе господинею — всюди бігає і знає вже кожен куточок.

За словами ведучої, улюблена гра Тараса з Муською - це догонялки. Спочатку він доганяє її, а потім вона біжить за ним. Тарас зі своїх заколядованих грошей купив їй 4-х поверховий будиночок,

де киця любить стрибати, перескакувати з одного поверху на інший, а потім лягти на останньому і гратися зі своїм хвостом. У неї останнім часом улюблена справа – це ганятися за своїм хвостом.

Барбір зазначила, що Тарас настільки любить кішку, що на свої зібрані кошти купив для неї не лише будиночок, а ще дуже багато котячих іграшок – у Мусі є декілька кульок, які вона гризе, підкидає і бавиться з ним. Також є лазерні рибки та мишка на вудочці, за якими вона любить бігати.

Спати кішка дуже любить на батареї. Особливо, коли було холодно. Перед тим як лягти на диван, ведучій та її родині потрібно бути обережними і перевірити, чи не має під пледом Муськи, тому що вона як повноцінний член сім’ї любить спати під ковдрою. Та найбільше Муся любить спати з Тарасом, вона його вибрала, і він її господар.

Як каже Людмила, син дуже любить Муську, перш за все, коли він приходить додому, навіть не встигає зняти куртку, як вже бере її на руки і починає тискати. Муська з ним робить уроки, лягає йому на зошити, підручники або починає гратися з його ручкою. Вранці, коли син Барбір спить, кішка любить підходити до нього і легенько лапкою по обличчю проводити і може почати облизувати, а потім своїм носиком, мордочкою, наче каже: «Вставай, чого ти спиш».

Син Барбір зі своїм домашнім улюбленцем ніколи майже не розлучається і вони навіть полюбляють гуляти разом на вулиці.

«Так як Тарас вигулює її, він для неї купив спеціальне екіпірування - корсет, повідець. Сам обирав і я пам’ятаю, як він тоді сказав: «Муся -наша принцеса, тому їй потрібен гарний повідець». Ми взяли їй м’ятного кольору і ще заколку с бантиком, яку можна почепити на цей корсет. Але Мусі вона не заважає, ніде не натирає. Ми її вигулюємо, але намагаємось не заводити у траву», - розповіла Людмила Барбір.

За характером Муська, як каже Тарас, має два полюси – кішка може бути ніжною, як хмаринка, і водночас бешкетницею – нападає, атакує, починає гратися з нами і з іграшками. Муся дуже активна і грайлива. Тарас іноді називає її “Моя маленька тигра-рись”, через її забарвлення. У неї ніби плями і від рисі є, і смужки від тигрика.

“Кицька, яка була викинута на вулицю, потрапила з карпатського села до столиці. Зараз вона міська пані Муся… Я дуже рада, що ми до цього не брали жодної тваринки, бо у нас зараз би не було Мусі. Чудо є – тому що бідна, маленька, голодна, забита, нещасна киця – звідки вона могла знати, що опиниться у родині, де їй дадуть любов”, — сказала Людмила Барбір.

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Автор: Діана Могилєвич