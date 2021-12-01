Співачка поділилася архівним фото.

Українська співачка Надія Мейхер оприлюднила у своєму інста-блозі фотографію, на якій їй всього 16 років. Тоді майбутня зірка позувала біля шкільної дошки в оточенні своїх однокурсників і викладачки англійської мови, до якої вона ходила на курси.

На фото, яке було зроблено в далекому 1998 році, Надія постала в блакитному костюмі - піджак і міні-спідниця. Відзначимо, що у зірки завжди була гарна фігура. До слова, вона не зіпсувалася і після пологів.

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Надія Мейхер здобула популярність після участі в жіночій групі "ВІА Гра". Кілька років співачка перебувала в групі, але потім покинула її через вагітність. Тимчасово її заміняла Тетяна Найник, бо після пологів Мейхер повернулася до складу. У 2011 році Надя остаточно покинула "ВІА Гру" через другу вагітність.

Після відходу з групи вона спробувала почати сольну кар'єру, яка не була такою вдалою. Також вона стала ведучою "Неймовірних історій кохання" на СТБ. У 2020 році Надія брала участь у проекті "Танці з зірками" в парі з Кирилом Васюком. Пара зайняла 3-е місце. В кінці цього ж року брала участь в 11 сезоні "Голос країни". На боях співачка покинула проект за власним бажанням.

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Автор: Діана Могилєвич