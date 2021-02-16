Дорофєєва здивувала шанувальників новим аутфітом / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Відома українська співачка Надя Дорофєєва захопила шанувальників новим спокусливим образом. Читайте також"За міліметр від ганьби": Сєдокова розбурхала мережу фото в панчохах

Відповідне фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі зірка постала в нюдовому корсеті з прозорими вставками й джинсах із завищеною талією. Доповнила вона свій сексуальний "лук" тату-рукавичками.

"Скоро весна, скоро весна, скоро ці ночі неспокійного сну", - написала в пості Дорофєєва.

Дорофєєва здивувала шанувальників новим аутфітом / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Автор: Ольга Робейко