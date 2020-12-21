Співачка постала в лаковому вбранні.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона постала в лакових міні-шортах, топі і курточці, яка була розстебнута. Доповнила вона такий образ босоніжками на високій платформі. У такому образі вона засвітила стрункі ніжки і прес. Також Надя одягла прозорі окуляри, які завершили її зухвалий "лук".

"Шикарна", "Просто найкраща", "Класна", "Красуня", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич