Співачка захопила мережу / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram серію кумедних фото.
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На кадрах дівчина позує на ліжку в різних позах. Для такої фотосесії вона одягла спортивні штани і боді, який вирішила не застібати. Під фото Надя запропонувала шанувальникам вибрати, хто вони сьогодні - сестриця, левиця, тигриця, бабак або лінивець.
"Кішка"," Красоточка", "Яка ти чудова", "Одразу видно, що Дорофєєва левиця", - пишуть фанати в коментарях.
Співачка захопила мережу / instagram.com/nadyadorofeeva
Співачка захопила мережу / instagram.com/nadyadorofeeva
Співачка захопила мережу / instagram.com/nadyadorofeeva
Співачка захопила мережу / instagram.com/nadyadorofeeva
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