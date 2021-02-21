Співачка опублікувала серію кумедних знімків.

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram серію кумедних фото.

Читайте такожДонька Заворотнюк опублікувала фото з мамою

На кадрах дівчина позує на ліжку в різних позах. Для такої фотосесії вона одягла спортивні штани і боді, який вирішила не застібати. Під фото Надя запропонувала шанувальникам вибрати, хто вони сьогодні - сестриця, левиця, тигриця, бабак або лінивець.

"Кішка"," Красоточка", "Яка ти чудова", "Одразу видно, що Дорофєєва левиця", - пишуть фанати в коментарях.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич