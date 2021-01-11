Дорофєєва відпочиває на Балі / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва відпочиває зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом на Балі.
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В один із днів до пари в номер заповзла змія. Коли Надя її побачила, то дуже злякалася. Закохані вирішили покликати на допомогу співробітників готелю, щоб ті виловили змію і відпустили на волю.
"Так, друзі, таке в моєму житті вперше сталося. Дуже неприємна ситуація. Ми аж охренєлі. Зараз лягли, але страшно розуміти, що змія повзала біля нашого ліжка. Спати буде дуже "весело"", - сказала Дорофєєва.
Дорофєєва відпочиває на Балі / instagram.com/nadyadorofeeva
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