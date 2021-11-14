Співачка показала моторошне фото в своєму інста-блозі.

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно була в Єгипті, де повинна була виступити з концертом. Ось тільки опинилася вона не на сцені, а в лікарні. Причиною тому стало несвіже барбекю, яке зірка з'їла напередодні виступу.

Так, співачка зізналася, що пролежала в лікарні під крапельницею. Але лікарі одразу не змогли вставити їй катетер, тому повторювали цю маніпуляцію аж п'ять разів. Мало того, що Надя панічно боїться уколів, так у неї ще й після "старань" медиків залишився величезний синець на руці.

"Єгипте, я не сумую", - підписала фото Дорофєєва.

Читайте такожПродюсер Вєрки Сердючки назвав причину смерті його матеріНагадаємо, раніше Дорофєєва вперше прокоментувала отруєння в Єгипті і показала фото з палати.

"Зі мною сталося сильне отруєння. Мені вже краще. Спасибі, що переживали і підтримували", - написала тоді Надя.

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Автор: Діана Могилєвич