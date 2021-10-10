ДТП сталася на трасі з Києва до Чернігова.

Мама української співачки Камалії потрапила в ДТП. За словами зірки, її мама їхала трасою з Києва до Чернігова, де і притиснула її до узбіччя вантажівка.

Камалія додала, що з мамою все гаразд, вона не постраждала. Але її обурило те, що винуватець ДТП, який до того ж пошкодив машину, просто зник з місця події.

"Викликали поліцію, вона приїхала через годину. А на трасі з обмеженням рухів в 50 км/год повз проїжджаюча машина примудрилася збити аварійний знак", – написала Камалія.

Також зірка попросила всіх водіїв бути усвідомленими і водити машини максимально обережно.

"Я завжди пригальмовую на перехрестях, навіть якщо їду по головній смузі, тому що не раз було, коли на мене буквально "вилітав" лихач. Мене врятувала моя передбачливість", - додала співачка.

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Камалія - українська співачка і "Найкрасивіша жінка світу 2008". У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року". А вже в 2004 році її удостоїли звання Заслуженої артистки України.

У 2003 році вона вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. Разом вони виховують двох дочок - Арабеллу і Мірабеллу.

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Автор: Діана Могилєвич