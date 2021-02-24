Супермодель показала нове фото.

Відома супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото вона позує на березі океану в чорних трусиках. При цьому з одягу на ній більше нічого не було. Голову Наомі прикрасила гілками. Варто відзначити, що модель намагалася прикрити груди рукою, проте сосок вона засвітила.

Хто така Наомі Кемпбелл:

У 1978 році у віці 7 років Кемпбелл знялася в музичному кліпі Боба Марлі

Стала першою темношкірою дівчиною, що з'явилася на обкладинках французького та англійського видань журналу "Vogue" і журналу "Time"

У 2007 році вона взяла участь у ювілейному показі Dior у Версалі

У 2015 році Кемпбелл підписала контракт на зйомки в драмі "Імперія". У жовтні 2015 року вона знялася в двосерійному фільмі "Американська історія жахів: готель" в ролі редактора модного журналу Vogue Клаудії Бенксон

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Автор: Діана Могилєвич