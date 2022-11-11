Пара була разом цілих п'ять років.

Народний депутат України Сергій Лещенко розлучився зі своєю дружиною DJ NASTIA, з якою перебував у шлюбі п'ять років. Про це розповіла сама дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Вона додала, що після розлучення з Лещенком зустріла чоловіка, з яким зараз перебуває в романтичних стосунках. Швидше за все, пара зустрічається мінімум рік, адже в липні 2021 вона вже публікувала фото з новим чоловіком.

"Для тих, хто досі не усвідомив: так, ми разом і так, я двічі розлучена", – написала Настя.

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Варто відзначити, що DJ NASTIA до повномасштабного російського вторгнення виступала в країні-агресора. Однак після 24 лютого вона засудила війну в Україні і припинила заробляти гроші в Росії.

DJ NASTIA: особисте життя

Відомо, що дівчина була одружена зі своїм колегою Dj Tapolsky. Вони були разом 11 років, у них є дочка Уляна.

Після розриву з Тапольським Анастасія почала зустрічатися з нардепом Сергієм Лещенком. Через рік після знайомства вони одружилися. Однак і цей шлюб був приречений.

Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк після розлучення "засвітився" з дівчиною.

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