Народний депутат України Сергій Лещенко розлучився зі своєю дружиною DJ NASTIA, з якою перебував у шлюбі п'ять років. Про це розповіла сама дівчина на своїй сторінці в Instagram.
Вона додала, що після розлучення з Лещенком зустріла чоловіка, з яким зараз перебуває в романтичних стосунках. Швидше за все, пара зустрічається мінімум рік, адже в липні 2021 вона вже публікувала фото з новим чоловіком.
"Для тих, хто досі не усвідомив: так, ми разом і так, я двічі розлучена", – написала Настя.
Варто відзначити, що DJ NASTIA до повномасштабного російського вторгнення виступала в країні-агресора. Однак після 24 лютого вона засудила війну в Україні і припинила заробляти гроші в Росії.
DJ NASTIA: особисте життя
Відомо, що дівчина була одружена зі своїм колегою Dj Tapolsky. Вони були разом 11 років, у них є дочка Уляна.
Після розриву з Тапольським Анастасія почала зустрічатися з нардепом Сергієм Лещенком. Через рік після знайомства вони одружилися. Однак і цей шлюб був приречений.
Нагадаємо, раніше актор Тарас Цимбалюк після розлучення "засвітився" з дівчиною.