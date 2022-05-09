Є зірки-мовчуни, а є ті, хто сміливо засуджує війну в Україні.

Вже понад два місяці Україна бореться з російською агресією і дає гідну відсіч окупантам. І якщо наші захисники воюють на передовій, то знаменитості - на інформаційному фронті. Кожен з них намагається донести правду до всього світу про те, що саме Росія напала на Україну, і саме російська армія знищує нашу країну і вбиває наше населення.

І якщо українці можуть достукатися практично до всього світу, то ось в Росії люди настільки "зомбовані", що не вірять жодному слову. Більшість росіян впевнені, що Володимир Путін рятує російськомовних на території України. Втім, є і ті відомі росіяни, які не піддалися впливу пропаганди і з перших днів вторгнення засуджують його, бо розуміють, що це зовсім не "спецоперація з порятунку", а справжнісінька повномасштабна війна і геноцид українського народу.

Андрій Макаревич

Російський музикант Андрій Макаревич ще з 2014 року засуджує путінський режим і війну в Україні. Він неодноразово говорив про те, що у нього болить душа за Україну, бо він вважає її рідною. Більш того, Макаревич неодноразово спростовував російські фейки, які розпускають, в тому числі і проти нього самого.

Лія Ахеджакова

Актриса Лія Ахеджакова неодноразово підтримувала Україну в розв'язаній РФ війні. Вона говорила про те, що українці не повинні гинути від куль окупантів, яких на них "нацькував" Путін. Також вона висловлює підтримку Володимиру Зеленському і запевняє, що саме завдяки йому Україна зможе вистояти.

Максим Галкін

Ще в перший день повномасштабного вторгнення Максим Галкін засудив війну. Оскільки в Росії немає свободи слова, він зі своєю сім'єю перебрався в Ізраїль, щоб хоч якось себе убезпечити. Втім, така антивоєнна позиція Галкіна довела до того, що його "заборонили" на Батьківщині. Але він не шкодує. Шоумен вже анонсував концерти в Ізраїлі, а частину грошей передасть українським біженцям.

Олексій Панін

Одіозний актор Олексій Панін всіляко підтримує Україну в кривавій війні. Він, не боячись тюремного ув'язнення, дуже чітко висловлює свою антивоєнну позицію і засуджує режим Кремля. Звичайно, з боку росіян він отримує багато хейту, але навіть це його не зупиняє.

Катерина Варнава

Телеведуча Катерина Варнава, яка багато років жила і працювала в Україні, ще 24 лютого засудила війну в Україні. Вона не сказала, що саме Росія напала на нашу країну, але прикріпила скріни листів, які їй відправляли українські шанувальники. Пізніше вона сказала, що не може називати речі своїми іменами, бо в Росії прийняли ряд законів, що не дозволяють висловлювати свою думку з цього приводу. Йдеться про те самому тюремне ув'язнення.

Леонід Агутін і Анжеліка Варум

Ця зіркова пара перервала мовчання на шостий день війни. Леонід закликав припинити війну в Україні і заявив, що молиться про мир. А ось Анжеліка, уродженка Львова, чорним по білому написала звернення до влади двох країн. Вона закликала їх негайно прийти до єдиної угоди, щоб не гинули невинні люди. Також вони виступили на благодійному онлайн-концерті на підтримку українських біженців.

Face

Репер з перших днів засуджує війну в Україні. Він чітко говорить про те, що Росія напала на Україну. Більш того, на одному зі своїх благодійних концертів він став перед українцями на коліна і вибачився за те, що росіяни творять в їхній країні.

Лайма Вайкуле

"Ні війні! Ні смертям! Зупиніться, я вас благаю", - в перші дні сказала співачка Лайма Вайкуле. І по сьогоднішній день вона продовжує підтримувати Україну і критикувати Володимира Путіна.

Марія Машкова

Актриса Марія Машкова, зірка серіалу "Не родись вродливою" також засуджує кровопролиття в нашій країні. Більш того, вона засудила свого пропутінського батька і навіть відмовилася від роботи в Росії. За її словами, в РФ дуже сильна пропаганда, яка буквально проїла мозок її жителям.

Вас також можуть зацікавити новини: