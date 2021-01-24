Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує, сидячи на підстилці на піску. На ній надіте чорне коротеньке плаття. Також Настя одягла на голову сонцезахисні окуляри. При цьому в руках вона тримала келих з вином.
Фанатам не сподобалося таке фото. Вони вважають, що Настя занадто часто користується фотошопом.
"Фотошоп невдало зроблений. Вийшли дуже довгі ступні на красивих ніжках", "Невже одягнена?", "Настю, який розмір ноги?", "Як завжди, з вином", - написали шанувальники.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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