У кадрі Настя "засвітила" животик, видно, що артистка помітно схудла.

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото, на якому показала, як вранці тішиться промінню сонця.Читайте також42-річна Ані Лорак блиснула ідеальною фігурою (фото)

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині Каменських одягнена в білий трикотажний светр і джинси з високою талією.

Доповнила образ зірка розпущеним кучерявим волоссям, а на її обличчі не було макіяжу. Втім Настя має чудовий вигляд.

"Ранкове сонце", - підписала кадр співачка.

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Автор: Ольга Робейко