Каменських має гарний вигляд / фото instagram.com/kamenskux
Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото, на якому показала, як вранці тішиться промінню сонця.Читайте також42-річна Ані Лорак блиснула ідеальною фігурою (фото)
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині Каменських одягнена в білий трикотажний светр і джинси з високою талією.
Доповнила образ зірка розпущеним кучерявим волоссям, а на її обличчі не було макіяжу. Втім Настя має чудовий вигляд.
"Ранкове сонце", - підписала кадр співачка.
Каменських має гарний вигляд / фото instagram.com/kamenskux
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