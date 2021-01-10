Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських і репер Потап вирушили у відпустку до моря.
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Вони часто діляться в Instagram фотографіями і відео з відпочинку. Цього разу Настя виклала сторіз, в якій показує, як виклала Потапу з фруктів непристойну фігурку.
Репер уточнив, скільки Настя ще може йому натякати. Варто відзначити, що фігурка була зроблена у вигляді чоловічого пеніса.
"Настю, скільки ти ще можеш мені натякати?",- запитав Потап.
Настя ж просто відповіла, що ці фрукти дуже смачні.
Каменських виклала з фруктів пеніс / instagram.com/kamenskux
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