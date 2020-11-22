Настя поцілувалася з Потапом / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських і репер Потап не приховують своїх почуттів навіть на публіці. Подружжя всіляко демонструють своє захоплення один одним.
Читайте такожРіана засвітила соски в напівпрозорій майці
Так, фан-сторінка подружжя в Instagram опублікувала фото, на якому Настя і Потап цілуються. На знімку Потап підійшов до Насті ззаду і нахилився до неї. Сама співачка злегка розвернула голову, поклала руку на щоку чоловіка і поцілувала його.
"Красені", "Які ви класні", "Вогонь", - написали фанати.
Настя поцілувалася з Потапом / instagram.com/potupinastyaf
Інші новини УНІАН:
- Настя Каменських в сексі-боді розбурхала фанатів позою доггі-стайл
- Настю Каменських знову розкритикували за відео в Instagram
- Настю Каменських розхвалили за фото в трусиках
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram