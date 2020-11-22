Подружжя не приховують своїх почуттів.

Українська співачка Настя Каменських і репер Потап не приховують своїх почуттів навіть на публіці. Подружжя всіляко демонструють своє захоплення один одним.

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Так, фан-сторінка подружжя в Instagram опублікувала фото, на якому Настя і Потап цілуються. На знімку Потап підійшов до Насті ззаду і нахилився до неї. Сама співачка злегка розвернула голову, поклала руку на щоку чоловіка і поцілувала його.

"Красені", "Які ви класні", "Вогонь", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич