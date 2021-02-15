Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram романтичне фото зі своїм чоловіком Потапом.
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У День Святого Валентина Потап з самого ранку привітав свою кохану. Він подарував їй багато повітряних кульок червоного кольору у вигляді серця. Також він підніс своїй дружині величезний букет.
Шанувальникам дуже сподобався такий знімок. При цьому вони знайшли у Потапа схожість зі знаменитим містером Пропером.
"Чому мені тут Потап схожий на містера Пропера?", "Я, звичайно, не хочу образити Потапа, але він тут схожий на містера Пропера", - жартують фанати.
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