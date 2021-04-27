Співачка показала кілька кадрів з реаліті "Дівчатка рулять".

Українська співачка Настя Каменських вирушила до Мексики зі своєю мамою і найкращою подругою для зйомок власного реаліті "Дівчатка рулять".

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Так, в 6 випуску до жіночої компанії приєднався чоловік Каменських, репер Потап. Закохані вирішили втекти від чужих очей, щоб побути наодинці. Але наполегливі і цікаві оператори все ж "застукали" пару в ліжку.

Оголена Каменських і Потап лежали в білосніжному ліжку і ніжилися. Вони мило воркували і цілувалися. Нагадаємо, пара зіграла весілля два роки тому. До цього вони багато років приховували свої стосунки.

"Було так солодко провести цей час з Льошею. Сходити на побачення, поніжитися в ліжку. Але прийшов час розлучатися, і я не могла стримати емоцій. Мені завжди його так мало", - сказала Настя.

Дивіться відео з 9:53

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Автор: Діана Могилєвич