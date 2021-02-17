Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram короткий ролик, на якому вона постала разом зі своїм чоловіком, репером Потапом.
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На кадрах Потап стоїть за Настею і цілує її в щічку. А сама співачка прикриває очі і каже: "Кохайте один одного". На такому зворушливому відео Каменських постала в теплій білій кофтині і з розпущеним волоссям.
"Рівень мімімішності зашкалює", "Прекрасна пара", "Які милі", - пишуть шанувальники в коментарях.
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