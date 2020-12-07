Каменських показала зухвалий "лук" / instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в подовженій футболці оверсайз, джинсівці, колготках в сіточку і червоних ботфортах на високих підборах. При цьому Настя підняла одну ногу і руку, тим самим прийнявши "рокерську" позу. Образ вийшов яскравим і зухвалим.

"Нереальна", "Крутишка", "Вау", "Вогонь", "Круто і сексуально", "Класна", - написали фанати.

Каменських показала зухвалий "лук" / instagram.com/kamenskux

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Автор: Діана Могилєвич