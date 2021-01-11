Співачка відпочиває з Потапом на Мальдівах.

Українська співачка Настя Каменських відпочиває зі своїм чоловіком, репером Потапом на Мальдівах. В Instagram пара часто ділиться враженнями з відпочинку.

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Цього разу співачка показала фото, на якому позує в жовтому роздільному купальнику. Варто відзначити, що останні кілька років Настя активно займається спортом і стежить за своїм харчуванням. Тому фігура у неї підтягнута.

"Красуня", "Вогонь", "Круте фото", "Ти прекрасна у своїй природності", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич