Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.
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Зірка позує біля душу в джинсових міні-шортиках і в топі гірчичного кольору. Цікаво, що Настя змінила зачіску - заплела два колоски. Такий образ візуально зробив Каменських на 5 років молодше.
Варто відзначити, що у Насті красива фігура, за якою вона стежить останні кілька років. Співачка перейшла на правильне харчування і регулярно займається спортом.
"Чарівна", "Шикарна", "Милесенька", "Вау", "Дуже стильна", - всі ці компліменти шанувальники залишили в коментарях під фото.
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