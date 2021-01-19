Співачка показала новий знімок.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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Зірка позує біля душу в джинсових міні-шортиках і в топі гірчичного кольору. Цікаво, що Настя змінила зачіску - заплела два колоски. Такий образ візуально зробив Каменських на 5 років молодше.

Варто відзначити, що у Насті красива фігура, за якою вона стежить останні кілька років. Співачка перейшла на правильне харчування і регулярно займається спортом.

"Чарівна", "Шикарна", "Милесенька", "Вау", "Дуже стильна", - всі ці компліменти шанувальники залишили в коментарях під фото.

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Автор: Діана Могилєвич