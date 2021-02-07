Українська співачка Настя Каменських, яка зараз є детективом шоу "Маска", показала черговий образ зі зйомок програми.
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Зірка постала в блакитній атласній сукні з високим вирізом на ніжці. При цьому одне плече Насті було оголене, а друге прикрите разом з рукою. Таке асиметричне плаття підкреслило всі достоїнства співачки.
Також їй зробили "мокру" укладку волосся і нанесли на обличчя яскравий макіяж. Такий спокусливий образ Каменських підкреслила прозорими босоніжками на високих підборах.
"Найчарівніша", "Красуня", "Богиня", "Дуже красиво", "Неперевершені сукня і стиль", "Неземна", - засипали Настю компліментами фанати.
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