У співачки помітили кругленький животик.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію в леопардовому купальнику.

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На знімку вона позує, сидячи навпочіпки. Яскравий купальник Настя доповнила ланцюжком на талію. Волосся зірка розпустила і одягла браслет з сережками-пуссетами.

"Ця поїздка змінить моє життя назавжди", - підписала фото Настя.

"Мені здається, або у неї видно живіт?", "Вас можна привітати? У вас животик з'явився", "Повернеться вагітною", "Вагітна", - пишуть фани в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич