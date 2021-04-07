Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram фотографію в леопардовому купальнику.
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На знімку вона позує, сидячи навпочіпки. Яскравий купальник Настя доповнила ланцюжком на талію. Волосся зірка розпустила і одягла браслет з сережками-пуссетами.
"Ця поїздка змінить моє життя назавжди", - підписала фото Настя.
"Мені здається, або у неї видно живіт?", "Вас можна привітати? У вас животик з'явився", "Повернеться вагітною", "Вагітна", - пишуть фани в коментарях.
Каменських постала в новому образі / instagram.com/kamenskux
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