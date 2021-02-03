Українська співачка Настя Каменських днями випустила чуттєвий кліп на пісню "Почуття". Фанати прийшли в захват і від пісні, і від образу співачки.
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"Почуття" - це ода любові, а любов - це той дар, який ми отримуємо від Всесвіту і батьків і несемо крізь все своє життя", - описала пісню Настя.
Також Настя висловила надію на те, що її музика, пісні, відео, все, що вона робить - дарує людям стільки ж щастя, натхнення і радості, скільки вони дарують їй!
"Друзі мої, я отримала від вас стільки тепла і добрих слів. Ви такі світлі, душевні і чуттєві люди. Дякую кожному з вас за неймовірну підтримку і енергію добра", - написала Каменських.
"Шалено любимо і дякуємо за все, що ви робите для нас", "Який неймовірно красивий образ", "Музика ваша - чистий кайф", "Дякую тобі і твоєму чоловікові за те, що ви передаєте таку кількість енергії любові і добра", - написали шанувальники.
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